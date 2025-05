Borse caute, a Piazza Affari corre Leonardo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela.Diminuiscono più delle attese iin. Secondo l'Ufficio Federale di Statistica tedesco, i prezzi all'industria hanno registrato ad aprile 2025 un decremento annuo dello 0,9%, rispetto al -0,2% del mese precedente e al -0,6% atteso dagli analisti. Su, i prezzi hanno segnato una variazione negativa dello 0,6%, dopo il -0,7% di marzo, a fronte della variazione del -0,3% del consensus.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,127. Lieve calo dell', che scende a 3.215,7 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 61,85 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +98 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,51%.piatta, che tiene la parità, composta, che cresce di un modesto +0,26%, e senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 40.305 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 42.752 punti.In moderato rialzo il(+0,51%); con analoga direzione, leggermente positivo il(+0,43%).di Piazza Affari, buona performance per, che cresce del 2,56%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,86%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,86%.avanza dello 0,81%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,63%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,57%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,55%.Al Top tra le azioni italiane a(+8,71%),(+6,09%),(+5,36%) e(+4,10%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,90%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,73%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,65%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,33%.