Eventi e scadenze del 23 febbraio 2023

A2A

Alibaba

Alkemy

Autostrade Meridionali

doValue

ENI

ENI

Igd

Meglioquesto

Moderna

Morningstar,

Tesmec

(Teleborsa) -Milano Fashion Week Women's - Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni autunno/inverno 2023-2412° International Railway Summit - L'evento si svolge a Roma e riunisce i principali protagonisti ed esperti mondiali del settore ferroviario. Interverranno, tra gli altri, il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, l'AD del Gruppo FS Italiane Luigi Ferraris e l'AD di Trenitalia Luigi CorradiBCE - Pubblicazione dei rendiconti finanziar della Banca Centrale Europea per il 2022Vertice G20 - India - Primo meeting dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali in India. Partecipa il ministro Giorgetti2º edizione Digital Bancassurance Index - L'evento on line, di Italian Insurtech Association (IIA), sarà l'occasione per un confronto sullo stato dell'arte del mercato bancassicurativo italiano, attraverso i contributi di diversi esponenti del mercato bancario, Insurtech e start up, su come sta evolvendo il mercato, con particolare attenzione al contributo degli strumenti digitali09:30 - Welfare & HR Summit 2023 - Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, aprirà la quarta edizione dell'evento digitale del Sole 24 Ore "Welfare & HR Summit 2023. Nuovi scenari normativi e organizzativi per le imprese del futuro"15:30 - Enel - World Energy Outlook 2022 - La Presentazione del World Energy Outlook 2022 di Enel si svolge a Roma. Interverranno Francesco Starace (CEO Enel), Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica) e Faith Birol (Direttore esecutivo AIE-Agenzia Internazionale per l'Energia)Giappone - Borsa di Tokyo chiusa per festivitàRussia - Borsa di Mosca chiusa per festivitàTesoro - Asta BOT- CDA: Risultati consolidati preliminari dell’esercizio 2022- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- Appuntamento: Comunicato stampa sul preconsuntivo e conference call- Appuntamento: Capital Markets Day - presentazione del Piano Strategico 2023-2026 e relativo comunicato stampa- CDA: Presentazione dei risultati al 31 dicembre 2022- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti