G7, Giorgetti: sanzioni a Russia efficaci se applicate anche da G20

(Teleborsa) - "Il governo italiano sta per approvare un altro decreto in favore dell'Ucraina che stabilisce ulteriori aiuti e risorse economiche". Lo ha affermato il ministro dell'Economia,in riferimento alla sessione del G7 finanziario a Bangalore dedicata al supporto all'Ucraina.Sull'efficacia delle sanzioni contro la Russia, secondo quanto riporta una nota, Giorgetti, dopo aver confermato il pieno appoggio dell'Italia alle misure, ha sottolineato che "Diversamente la Russia aggira il sistema sanzionatorio e gli effetti rischiano di non essere all'altezza delle nostre aspettative".Giorgetti ha incontrato oggi aprima dell'inizio dei lavori del G7 la comunità italiana imprenditoriale, culturale e finanziaria che opera in India."Due ore di ascolto" spiega il Mef in una nota, ""È una comunità molto vivace e in continuo sviluppo - ha detto Giorgetti - che ho incontrato con interesse e piacere e alla quale ho voluto trasmettere apprezzamento e vicinanza del governo". "Le esigenze emerse sono numerose - sottolinea - ma non insormontabili come la necessità di snellire la burocrazia. È importante tenere e sviluppare i rapporti Italia - India per permettere alle nostre imprese di crescere in un territorio che, nonostante le difficoltà, è in pieno sviluppo e rappresenta terreno fertile per quelle realtà che vogliono cimentarsi all'estero dalla manifattura all'energia, dalla tecnologia alla siderurgia". All'incontro presenti, tra gli altri, Enel, Danieli, Snam, Sace, Banca Intesa, Università Bocconi.