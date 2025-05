UE, approvato 17esimo pacchetto di sanzioni alla Russia: colpita la "flotta ombra"

(Teleborsa) - Ilha adottato ilper la sua guerra di aggressione contro l'Ucraina, prendendo di mira la "flotta ombra" russa di petroliere, i loro operatori e un importante produttore di petrolio russo."Questo ciclo di sanzioni contro la Russia è il più ampio dall'inizio della guerra, insieme a nuove sanzioni ibride, relative ai diritti umani e alle armi chimiche - ha commentatoe la Politica di Sicurezza dell'UE - In questo 17esimo pacchetto, includiamo Surgutneftegas, un gigante petrolifero russo, e quasi 200 navi della flotta ombra russa. Mentre Putin finge interesse per la pace, sono in preparazione ulteriori sanzioni".Il Consiglio ha adottato oggi il suo più ampio pacchetto di misure mai adottato contro la flotta ombra di Putin, raddoppiando il numero di navi incluse nell'elenco di quelle soggette a divieto di accesso ai porti e di fornitura di un'ampia gamma di servizi. Oggi sono state, portando il totale delle navi designate a 342. Queste navi fanno parte della "flotta ombra" russa e sono responsabili del trasporto di petrolio russo, praticando pratiche di trasporto irregolari e ad alto rischio o supportando il settore energetico russo. Le misure restrittive sulla flotta ombra mirano a smantellarne la capacità operativa, riducendo così le entrate petrolifere che sostengono l'economia di guerra russa.Inoltre, l'UE impone sanzioni individuali (congelamento dei beni e divieto di messa a disposizione di fondi) mirate all'ecosistema della flotta ombra, in particolare agli attori che ne consentono l'operatività. Queste misure riguardano le compagnie di navigazione responsabili del trasporto di petrolio greggio e prodotti petroliferi via mare e che mettono in atto pratiche pericolose in mare durante il trasporto di petrolio russo, tra cui entità degli Emirati Arabi Uniti, della Turchia e di Hong Kong. L'elenco include anche un importante assicuratore dell'industria petrolifera russa.Al fine di limitare ulteriormente le fonti di reddito della Russia, l'UE sta inoltre imponendo misure restrittive a, un'importante compagnia petrolifera russa che fornisce ingenti entrate al governo russo, alimentandone direttamente lo sforzo bellico. È presente anche un'importante compagnia russa di trasporto petrolifero.L'UE sta imponendo sanzioni ache forniscono all'esercito russo droni, armi, munizioni, equipaggiamento militare, componenti critici e supporto logistico. Avvalendosi appieno del quadro giuridico rafforzato adottato nel 16esimo pacchetto, l'UE estende gli obiettivi anche ai facilitatori industriali, come le entità russe e cinesi che forniscono macchine utensili al settore militare e industriale russo.L'UE continua inoltre ad affrontare il problema delaggiungendo tre entità cinesi, tra cui di proprietà statale, una bielorussa e una israeliana che forniscono componenti critici all'esercito russo, anche per la produzione di droni. Il Consiglio ha inoltre aggiuntoall'elenco di quelle soggette a restrizioni più severe all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso, a causa del loro sostegno al complesso militare e industriale russo nella sua guerra di aggressione contro l'Ucraina. Alcune di queste entità hanno sede in paesi terzi (Serbia, Emirati Arabi Uniti, Turchia, Vietnam e Uzbekistan) e sono state coinvolte nell'elusione delle restrizioni all'esportazione, tra cui quelle relative ai velivoli senza pilota (UAV) o alle macchine utensili a controllo numerico computerizzato.