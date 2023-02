Beyond Meat, si allarga la perdita nel 2022. Guidance sopra attese

Beyond Meat

(Teleborsa) -, azienda statunitense che produce sostituti per la carne e prodotti caseari a base di vegetali, ha registratopari a 79,9 milioni di dollari nel, in calo del 20,6% anno su anno. La diminuzione è stata determinata da una diminuzione del 16,9% delle libbre totali vendute e da una diminuzione di circa il 4,4% delle entrate nette per libbra. Laè stata di 66,9 milioni, o 1,05 per azione ordinaria.Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, una perdita per azione di 1,18 dollari su ricavi per 75,7 milioni di dollari.Nell', i ricavi netti sono stati di 418,9 milioni di dollari, in calo del 9,8% anno su anno. La perdita netta è stata di 366,1 milioni (182 milioni l'anno prima), o 5,75 per azione ordinaria."Stiamo compiendo solidi progressi nella nostra transizione verso un modello di crescita sostenibile, che enfatizzi il raggiungimento dientro la seconda metà del 2023", ha commentato il"Continuiamo a eseguire questo perno su- ha detto - Uno, guidare il recupero dei margini e la riduzione delle spese operative attraverso l'implementazione di flussi di valore snelli attraverso le nostre piattaforme di carne bovina, suina e pollame. Due, ridurre i livelli di inventario generando flusso di cassa attraverso una gestione più aggressiva ed efficiente. E tre, ponendo maggiore enfasi sui driver di crescita della vendita al dettaglio e della ristorazione a breve termine, supportando al contempo partner e opportunità strategiche a lungo termine".La societàper l', tra le altre cose, ricavi netti compresi tra 375 milioni e 415 milioni di dollari (calo compreso tra il 10% e l'1% rispetto al 2022) e un margine lordo nella fascia low double-digit (aumentando sequenzialmente durante tutto l'anno). Gli analisti si aspettavano indicazioni per 384,2 milioni di dollari.