Casa, affitti ancora su a febbraio

(Teleborsa) - Nuovo aumento per il costo medio degli affitti in Italia che a febbraio segnastabilizzandosi a 11,8 euro/metroquadro, secondo l'indice di riferimento delle locazioni dell'Ufficio Studi di idealista. L'ultima performance mensile porta al 6,2% l'incremento annuo.La tendenza regionale segna rialzi in 12 delle 20 regioni italiane,%). L'Umbria (2,1%) segna un incremento pari alla media nazionale. Tutte le altre regioni segnano aumenti contenuti sotto il due per cento.All'opposto il calo maggiore spetta a Molise (-2.5%), seguito da Friuli-Venezia Giulia (-2,3%), Emilia-Romagna (-1,3%) e Basilicata (-1%).nelle restanti regioni. I prezzi vedono la Valle d'Aosta (17,8 euro/metroquadro) la regione più cara davanti alla Lombardia (15,9 euro/metroquadro) e Trentino-Alto Adige (14,5 euro/metroquadro). Altre regioni con valori sopra la media nazionale sono(14,5%) eLe macroaree più economiche della Penisola sono