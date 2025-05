Affitti express in calo nel primo trimestre 2025: solo il 13% degli immobili locato in 24 ore

(Teleborsa) - Nel primo trimestre del 2025,. È quanto emerge da uno studio di, portale immobiliare leader per sviluppo tecnologico in Italia, dedicato al fenomeno delle locazioni "lampo".Il dato segna unrispetto allo stesso periodo del 2024, quando il 17% delle operazioni veniva concluso entro la giornata. La quota di affitti express cala quindi di 4 punti percentuali su base annua, segnalando una maggiore prudenza da parte degli inquilini.: nel primo trimestre del 2025 il 42%% delle abitazioni pubblicate su idealista è stato locato in meno di 24 ore. Seguono Milano e Savona, entrambe al 33%. I capoluoghi corrono sul mercato degli affitti: sono 46 quelli che registrano valori superiori alla media nazionale del 13%. Tra i più dinamici spiccano Bergamo (32%), Venezia e Padova (entrambe al 23%), Cagliari (19%), Palermo (17%), Roma (16%) e Torino (15%). Firenze, Genova e Catanzaro si collocano esattamente nella media nazionale, con il 13% delle locazioni concluse in meno di un giorno.Al contrario, in 19 capoluoghi la quota di affitti express è inferiore a tale media, conIn altre 24 città italiane, infine, il fenomeno delle locazioni lampo non si è manifestato nel corso del primo trimestre del 2025.Milano registra l’incremento più marcato degli affitti express tra i capoluoghi italiani, con una crescita del 23%:Performance positive si osservano anche a Matera e Ragusa, entrambe con un aumento del 20%, seguite da Lodi con il 19%, Livorno con il 18% e Imperia con il 17%.Tra i principali mercati cittadini, oltre alla già citata Milano, si segnalano aumenti anche a Bari, dove la quota di locazioni rapide cresce del 7%, e a Napoli, con un incremento più contenuto pari al 3%. Stabile invece la situazione a Catania. Sul fronte opposto, si registrano lLe contrazioni più marcate rispetto allo stesso periodo del 2024 si osservano a Lucca e Mantova, entrambe con un calo del 30%.A livello provinciale,Un risultato influenzato anche dalla crescente pressione della domanda in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Al secondo posto si trova Bolzano, altro capoluogo altoatesino, con una quota del 35% di locazioni concluse in meno di 24 ore.Nella provincia di Roma, la percentuale si attesta al 16%, mentre nell’hinterland milanese scende al 9%, evidenziando una dinamica decisamente più lenta rispetto al suo capoluogo. All’opposto,entrambe ferme al 4%. In tredici province, infine, il fenomeno risulta quasi del tutto assente, a conferma di una diffusione più concentrata nelle aree metropolitane e nei mercati immobiliari più attivi.Confrontando i dati con lo stesso periodo del 2024, la provincia di Bolzano mostra l’aumento più significativo, con una crescita del 24%, seguita da Trapani (23%) e da Arezzo, in crescita del 21%. Al contrario,Oltre a Milano e alla Capitale, sono 44 le province che hanno registrato una contrazione del fenomeno, con i cali più marcati rilevati a Rimini e Mantova, con una flessione del 21%.Dati raccolti e analizzati da idealista/data, la proptech di idealista che fornisce informazioni destinate a un pubblico professionale per facilitare le decisioni strategiche degli operatori in Spagna, Italia che Portogallo. La unit sfrutta tutti i parametri del database di idealista in ciascun paese, integrandoli con altre fonti di dati pubbliche e private, per fornire servizi di valutazione, investimento, acquisizione e analisi del mercato.