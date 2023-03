Kohl's, inattesa perdita trimestrale per contesto inflazionistico persistente

Kohl's

(Teleborsa) -, catena statunitense di grandi magazzini, ha registratoin diminuzione del 7,2% a 5,8 miliardi di dollari neldell'anno fiscale 2022 (terminato il 28 gennaio 2023), con vendite comparabili in calo del 6,6%. Laè stata di 273 milioni, o 2,49 per azione: ciò si confronta con un utile netto di 299 milioni, o 2,20 per azione dell'anno precedente. Gli analisti si aspettavano un profitto di 98 centesimi e una discesa delle vendite comparabili del 3,7%.Nell'le vendite nette sono diminuite del 7,1% a 17,2 miliardi di dollari, con vendite comparabili in calo del 6,6%. La perdita netta è stata di 19 milioni, o 0,15 per azione: ciò si confronta con un utile netto di 938 milioni, o 6,32 per azione, e un utile netto rettificato di 1,1 miliardi, o 7,33 per azione diluita, dell'anno precedente."I risultati del quarto trimestre di Kohl riflettono misure proattive significative che abbiamo adottato per posizionare meglio l'attività per il 2023, nonché la pressione delle vendite guidata dall'attuale", ha commentato il CEO Tom Kingsbury."Stiamoe ristabilendo le discipline del merchandising con un focus incentrato sul cliente in tutta l'organizzazione - ha aggiunto - Sono fiducioso che i nostri sforzi porteranno a prestazioni di vendita e utili migliori e più coerenti nel lungo termine".Per l'intero, la società prevede attualmente: vendite nette in un calo dal -2% al -4%, incluso l'impatto della 53a settimana che vale circa l'1% anno su anno; un utile per azione compreso tra 2,10 e 2,70 dollari, escluse eventuali spese non ricorrenti.