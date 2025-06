BCE, confermato obiettivo inflazione simmetrico del 2% in revisione strategia

(Teleborsa) - Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea, con la simmetria che richiede un'azione adeguatamente incisiva o persistente in risposta a scostamenti ampi e durevoli dell'inflazione dall'obiettivo in entrambe le direzioni. È quanto emerge dall'aggiornamento della strategia di politica monetaria di Francoforte.A seguito del riesame della strategia condotto nel 2020-2021, il Consiglio direttivo ha annunciato che avrebbedella propria strategia di politica monetaria. La valutazione pubblicata oggi adempie a questo impegno, assicurando che assetto, strumentario e approccio siano sempre adeguati.La strategia di politica monetaria consente al Consiglio direttivo didi inflazione. Ciò è particolarmente rilevante poiché i cambiamenti strutturali in atto, come la frammentazione economica e geopolitica, il crescente utilizzo dell'intelligenza artificiale, i mutamenti demografici e i pericoli per la sostenibilità ambientale, suggeriscono che il contesto di inflazione resterà incerto e potenzialmente più volatile, con più ampie deviazioni dall'obiettivo di inflazione simmetrico del 2%.Per mantenere la simmetria dell'obiettivo, è importante un'azione di politica monetaria adeguatamente incisiva o persistente in risposta a scostamenti ampi e durevoli dell'inflazione dall'obiettivo in entrambe le direzioni. Ciò contribuirà adi inflazione e il radicarsi degli scostamenti dell'inflazione dall'obiettivo."Sono lieta di annunciare che nella sua ultima riunione il Consiglio direttivo ha approvato la strategia di politica monetaria aggiornata della BCE - ha dichiarato la- Questa valutazione ci ha offerto una preziosa occasione per rivedere con spirito critico il nostro pensiero, verificare il nostro strumentario e affinare la nostra strategia. Ci fornisce una base ancora più solida per condurre la politica monetaria e assolvere il nostro mandato di mantenere la stabilità dei prezzi in un contesto sempre più incerto".ai quali attualmente ricorre il Consiglio direttivo. Il loro utilizzo in qualsiasi momento continuerà a essere subordinato a un'analisi di proporzionalità approfondita. La loro scelta, struttura e applicazione saranno abbastanza flessibili da consentire di rispondere agilmente alle variazioni del contesto di inflazione.Nelle decisioni di politica monetaria il Consiglio direttivo, oltre a tenere conto della traiettoria più probabile dell'inflazione e dell'economia, considera altresìche le circondano, anche attraverso l'opportuno utilizzo degli scenari e delle analisi di sensibilità.La prima riunione periodica di politica monetaria del Consiglio direttivo che darà applicazione alla strategia aggiornata sarà tenuta il 23-24 luglio 2025. Il Consiglio direttivo intende valutare con cadenza regolare l'adeguatezza della propria strategia di politica monetaria. La