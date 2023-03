Best Buy, vendite in calo per effetto contesto macro su consumatori

Best Buy

(Teleborsa) -, il più grande rivenditore al dettaglio di elettronica di consumo negli Stati Uniti, ha registratopari a 14,7 miliardi di dollari nel quarto trimestre dell'anno fiscale 2023 (terminato il 28 gennaio 2023), in calo dai 16,4 miliardi di dollari dello stesso periodo di un anno fa. Lesono diminuite del 9,3%. L'utile per azioneè stato di 2,61 dollari, in calo dai 2,73 del quarto trimestre dell'anno fiscale 2022."Riportiamo vendite del quarto trimestre in linea con le nostre aspettative e una redditività migliore del previsto - ha affermato il- Per tutto il quarto trimestre e l'anno fiscale 2023, siamo rimasti impegnati a bilanciare la nostra risposta a breve termine alle condizioni attuali e a, portando avanti anche le nostre iniziative strategiche e investendo in aree importanti per le nostre prestazioni a lungo termine". "Riteniamo che il contesto macro e industriale continuerà a subire pressioni nel FY24 e continueremo ad adeguarci", ha aggiunto.Best Buy prevede, per, entrate da 43,8 miliardi a 45,2 miliardi di dollari e un calo delle vendite comparabili dal 3,0% al 6,0%."Mentre entriamo nel FY24, l'industria dell'elettronica di consumo continua a risentire degli- ha affermato il- Di conseguenza, la nostra previsione presuppone che le vendite comparabili diminuiscano dal 3% al 6% per l'anno, con la maggior pressione sulle vendite nel primo trimestre, poiché i confronti anno su anno si attenuano nel corso dell'anno".