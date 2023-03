MPS, CdA auspica conferma di parte degli attuali componenti per "fase particolare"

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - La maggioranza dei consiglieri di amministrazione della, in vista dell'assemblea prevista per il 20 aprile, ritiene complessivamenteper assicurare un adeguato bilanciamento delle competenze e delle esperienze richieste e una corretta composizione dei comitati. Inoltre, ritiene adeguato il rapporto attualmente in essere tra amministratori esecutivi (1), amministratori non-esecutivi (14) e indipendenti (11), in quanto idoneo ad assicurare un efficace funzionamento.Viena ancheche, "per garantire stabilità e continuità d'azione alle attività dell'organo, in questa fase particolare della vita della banca, sia valutata lasulla base del contributo attivo fornito ai lavori consiliari nell'arco del mandato".Nel caso in cui la composizione del CdA dovesse subire variazioni, considera utile unprofessionali al suo interno per garantire competenze maggiormente in linea con le complessità della banca. In particolare, considererebbe favorevolmente una più ampia presenza di profili che possiedano competenze ed esperienze più forti: nell'ambito del settore bancario e finanziario; manageriali e gestionali; specifiche nell'ambito della innovazione digitale e sostenibilità.