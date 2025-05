MPS aggiusta corrispettivo per Mediobanca a 2,53 azioni dopo stacco dividendi

Banca Monte dei Paschi di Siena

Mediobanca

(Teleborsa) -ha comunicato l'su(che pari a 2,300 azioni ordinarie di MPS di nuova emissione) in seguito allo stacco delle cedole relative al dividendo di MPS e all'acconto dividendo di Mediobanca .A decorrere, le azioni di MPS e le azioni di Mediobanca sono negoziate ex dividend, in conseguenza di: stacco della cedola relativa al dividendo deliberato dall'Assemblea dei Soci in data 17 aprile 2025 (pari a 0,860 euro per azione di MPS) e stacco della cedola relativa all'acconto sul dividendo (a valere sui risultati al 31 dicembre 2024) deliberato dal CdA di Mediobanca in data 8 maggio 2025 (pari a 0,560 euro per ogni azione di Mediobanca.Pertanto, a seguito dei pagamenti del dividendo MPS (pari a 0,860 euro) e dell'acconto dividendo Mediobanca (pari a 0,560 euro), che avranno luogo, entrambi, in data 21 maggio 2025, l'aggiustamento tecnico è pari a 0,23 azioni di MPS pera fronte di ogni azione di Mediobanca portata in adesione.