Giorgetti vede Le Maire: da governance Ue a inflazione, i temi sul tavolo

(Teleborsa) - Il ministro dell'economia Giancarloricevuto oggi a Roma al Ministero dell'Economia il ministro dell'economia francese. Nel corso dell'intenso e cordiale incontro, sono stati affrontati molti argomenti anche in vista del prossimo Ecofin del 14 marzo.Sul tavolo, le regole della nuova governance europea, la risposta comun(il piano per combattere l'inflazione approvato dagli Stati Uniti), la riforma del mercato europeo dell'energia, la revisione degli investimenti in Europa fondamentali per lo sviluppo. Giorgetti ha ribadito l'importanza del paragrafo 18 delle conclusioni dell'ultimo consiglio europeo: "L'Europa deve andare avanti insieme - ha detto - e trovare una strategia comune sulle questioni principali, a cominciare dagli aiuti di Stato e revisione della governance".Il MEF spiega in una nota che Giorgetti ha insistito sulla necessità di trovare una classificazione comune per alcune spese che sono investimenti strategici come difesa, aiuti all'Ucraina, transizione verde. Sulla risposta all'IRA, Giorgetti auspica che l'EuropaConvenuto poi che sia necessario evitare una frammentazione del mercato creando divergenze tra gli Stati e Giorgetti ha insistito sulla necessità di regole per non aumentare la distanza tra i Paesi che hanno una larga capacità fiscale a scapito degli altri. Entrambi i ministri hanno deciso di approfondire la possibilità di un sistema di garanzie europee e dei singoli Paesi per incoraggiare investitori privati verso progetti strategici di sviluppo. Giorgetti e Le Maire concordano sulla necessità di aiutare gli investimenti ma senza produrre nuovo debito.L'inflazione e l'energia rappresentano una sfida per entrambi i Paesi che stanno affrontando da tempo importanti riforme per risanare i conti. Se Le Maire ha ricordato la discussa riforma delle pensioni, la riforma del lavoro e la revisione della spesa pubblica, Giorgetti si è soffermato sulle nuove regole dei- ha sottolineato il titolare di via XX settembre - e non credo che si possa risolvere soltanto con una politica restrittiva di tassi d'interesse. Rispetto ai prezzi dell'energia e del cibo stiamo finalizzando proposte per andare incontro alle esigenze reali delle persone, come ha annunciato recentemente anche la Francia"