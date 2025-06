Dazi, Giorgetti: vale la pena chiudere subito anche noi al 10%

(Teleborsa) - L'escalation in Medioriente ha distolto l'attenzione dalle, ma il tempo corre inesorabile verso la nuova scadenza del 9 luglio. E' in questo quadro che il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti auspica diIl Wall Street Journal ha rivelato venerdì scorso che USA ed UE sono, non tanto sulla misura dei dazi, che l'UE sembra propensa a fissare al 10%, quando, come il trattamento delle aziende tecnologiche americane e la deforestazione. Ma certo, i raid statunitensi in Iran non hanno facilitato le relazioni, essendo la posizione UE più orientata al dialogo e alla diplomazia."Personalmente ho più volte evidenziato come anche", ha affermato il Ministro Giorgetti nel suo messaggio all'assemblea dell'American Chamber of Commerce in Italy, aggiungendo "nel negoziato sui dazipossibile anziché lasciare che l'incertezza continui a frenare scambi ed investimenti"."Gli inglesi hanno appena chiuso al G7 di Kananaskis un accordo su dazi attorno al 10% - ha sottolineato Giorgetti - e credo che sia impossibile per l'Unione Europea strappare condizioni migliori. Forse".Giorgetti ha ricordato le profonde, i primi concentrati su deregolamentazione, detassazione e sviluppo tecnologico, cui si contrappone unIl Ministro ha poi messo in luce lesu molte materie, perché l'Europa "" e quindi "fatica a definire posizioni comuni". I Paesi Membri dell'UE - ha rimarcato il titolare del MEF - "hanno interessi diversi. A Bruxelles si impostano allora deirati a definire almeno un minimo comun denominatore con cui presentarsi al tavolo negoziale".