MEF, istituito tavolo tecnico POS

(Teleborsa) - Come previsto dalla legge di bilancio è stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ilper individuare soluzioni per contenere i costi delle transazioni elettroniche, tra i quali iattraverso iL'obiettivo del tavolo è mitigare le spese fino aa carico degli esercenti di attività di impresa, arti o professioni con ricavi e compensi relativi all’anno precedente non superiori a, favorendo con il coordinamento del MEF il confronto tra istituzioni, associazioni di categoria e altri soggetti interessati.