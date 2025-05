MEF scrive a Unicredit: Dpcm golden power legittimo

BPM

UniCredit

(Teleborsa) - Il, in qualità di Amministrazione competente per il monitoraggio relativo al Golden Power per l’ OPS su, ha inviato ieri aBanca la lettera con le conclusioni della prima fase relativa ai chiarimenti richiesti dallo stesso istituto bancario in sede di audizione relativa allo stesso monitoraggio.In particolare, si legge in una nota del Ministero, il MEF, "oltre a soffermarsi sull’ambito delle singole prescrizioni contenute del Dpcm" approvato lo scorso 18 aprile, confermandone la "", ha comunque ricordato, la possibilità da parte dell’Istituto bancario di "comunicare e comprovare le circostanze che non consentono, nel caso concreto,l’adempimento delle singole prescrizioni, da leggere alla luce dei principi di leale collaborazione e buona fede".Nei giorni scorsi, il titolare del dicastero, Giancarlo Giorgetti, aveva assicurato che il MEF avrebbe dato risposte sul Golden Power esercitato in merito all'operazione che coinvolge Unicredit e Banco BPM. "Fra il Ministero e Palazzo Chigi c'è un assoluto coordinamento", aveva assicurato il ministro. "C'è un golden power che prevede una procedura di monitoraggio, questo monitoraggio è stato avviato. Nella procedura di monitoraggio Unicredit e Banco BPM hanno fatto le loro osservazioni. Noi dovremo dare una risposta a queste osservazioni nell'ambito del monitoraggio", ha spiegato Giorgetti.