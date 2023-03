Si è mosso in territorio positivo l'indice del settore telecomunicazioni (+2,01%), andamento rialzista per Telecom Italia

comparto telecomunicazioni in Italia

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

FTSE MIB

Telecom Italia

Inwit

media capitalizzazione

Rai Way

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che sorpassa l', in lieve salita, con un guadagno di 2 punti.Intanto ilha guadagnato il 2,01%, dopo un inizio di giornata a 10.094,7.Tra i titoli del, seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 3,14%.Allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dell'1,15%.Tra i titoli adel comparto telecomunicazioni, risultato positivo per, che lievita dell'1,54%.