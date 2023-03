Ascopiave, utile 2022 in calo a 32,4 milioni. Dividendo di 0,13 euro

Ascopiave

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale, ha chiuso l'conpari a 163,7 milioni di euro (+21,3%). L'ampliamento del perimetro alle nuove società acquisite ha comportato l'iscrizione di ricavi per 24,9 milioni di euro. A parità di perimetro, il fatturato evidenzia una crescita legata principalmente a maggiori ricavi da titoli di efficienza energetica (+6,3 milioni), per effetto dei maggiori obiettivi assegnati per l'esercizio 2022, e a maggiori ricavi per servizi resi a società del gruppo.Ilsi attesta a 77,9 milioni di euro (66,4 milioni nell'esercizio 2021), ila 31,9 milioni (33,8 milioni nell'esercizio 2021) e l'a 32,4 milioni (45,3 milioni nell'esercizio 2021), con il calo del 28,4% dovuto principalmente alla diminuzione dei risultati della partecipata EstEnergy."Ascopiave chiude l'esercizio 2022 con risultati positivi, nonostante il difficile contesto di mercato - ha commentato l'- Nel 2022 il settore energetico ha attraversato una congiuntura poco favorevole, caratterizzata da una elevata volatilità dei prezzi e da interventi normativi che hanno inciso negativamente sulla redditività degli operatori"."Come riflesso di tale situazione particolare, il gruppo ha dovuto registrare una flessione dei proventi dalla propria partecipazione in EstEnergy, mentre le nuove attività acquisite nel settore delle energie rinnovabili hanno prodotto risultati inferiori rispetto alle attese per effetto dei- ha aggiunto - Si deve inoltre aggiungere che tale comparto è stato penalizzato dalle avverse condizioni climatiche caratterizzate dall'che hanno determinato una bassa produzione degli impianti idroelettrici".Il CdA proporrà all'assemblea la distribuzione di undi 0,13 euro per azione, per un totale di 28,2 milioni. Se approvato in prima convocazione assembleare, il dividendo sarà messo in pagamento il giorno 4 maggio 2023 con stacco della cedola in data 2 maggio 2023 (record date il 3 maggio 2023).