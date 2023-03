ProSiebensat.1, PPF Group aumenta quota al 10,1%

ProSiebenSat.1 Media

(Teleborsa) - Il gruppo d'investimento cecoha reso noto di averinal. L'annuncio odierno segue quello della settimana scorsa, con cui aveva annunciato di aver acquisito una partecipazione del 9,1% nel gruppo televisivo tedesco, diventando ildopo MFE-MediaforEurope (ex Mediaset, che ora scambia con azioni).Il gruppo di Cologno Monzese ha raggiunto una(di cui oltre il 6% tramite strumenti derivati), ma a inizio febbraio ha escluso una fusione completa o un'offerta pubblica di acquisto. MFE è comunque impegnata in un piano di consolidamento del mercato televisivo europeo."PPF ha anche iniziato a collaborare con ProSieben sulla rappresentanza degli azionisti nel consiglio di sorveglianza della società - si legge in una nota - PPF ritiene che ProSieben debba garantire".L'annuncio odierno. Si contrae infatti la performance dicon i prezzi allineati a 9,21 euro sulla Borsa di Francoforte, per una discesa dell'1,50%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 9,17 e successiva a quota 9,13. Resistenza a 9,28.