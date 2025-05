ProSiebenSat acquista la maggioranza dell'editore di podcast tedesco Studio Bummens

ProSiebenSat.1 Media

(Teleborsa) - Il gruppo media tedesco, sotto le mire die della ceca PPF, ha. Con questo passo, il gruppo espande ulteriormente l'attività di produzione podcast della sua unità interna Seven.One Audio, garantendo un'integrazione ancora più stretta tra produzione e marketing."Insieme a Studio Bummens, stiamo creando una vera e propria "potenza del podcast": stiamo espandendo ulteriormente la nostra solida attività di podcast con l'esperienza produttiva di Studio Bummens, posizionandoci così in modo ancora più ampio e forte lungo l'intera catena del valore dei podcast - affermadi ProSiebenSat.1 - Studio Bummens apporta inoltre al nostro portfolio un'eccellente rete di talenti. Questo crea nuove e preziose prospettive per i talenti e per la nostra azienda, incluso il nostro superstreamer Joyn".Le parti hanno concordato di. La firma ha avuto luogo giovedì 15 maggio 2025. La conclusione dell'operazione è prevista per la fine di maggio.