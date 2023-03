EmbraceEquity, CDP: la sede di via Goito si illumina di viola

(Teleborsa) -aderisce alla campagna di comunicazionepromossa da International Women’s Day – IWD, rete che unisce numerose istituzioni e imprese in tutto il mondo, tra cui, con lo scopo di accrescere la consapevolezza e la sensibilità sui valori della parità di genere. Per l’occasione, la facciata esterna della sede diil colore simbolo di giustizia e dignità scelto dagli organizzatori per identificare l’iniziativa.La parità di genere - si legge nella nota diffusa da CDP -, che lo scorso agosto ha in questo senso approvato la prima Policy Diversità, Equità e Inclusione (DEI), con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente l’impegno di CDP su questi temi. La Policy, redatta anche attraverso il confronto con la società civile, definisce i principi ispiratori e le modalità operative per promuovere i valori della diversità, dell’equità e dell’inclusione verso gli stakeholder interni ed esterni, con interventi su quattro macro ambiti: persone, business, fornitori, cultura e comunicazione.L’importanza di una cultura basata sul rispetto delle diversità, sull’inclusione e sull’equità è stata confermata anche dalla nomina, nel Febbraio 2022, della prima Diversity Equity & Inclusion Manager del gruppo CDP,che ha recentemente illustrato in un’intervista al Corriere della Sera le diverse azioni messe e da mettere in campo dalla nostra realtà per perseguire questa missione, tra cui l’obiettivo di arrivare al 30% di donne in posizioni apicali entro il 2024.In particolare, Mele ha annunciato la recente decisione del gruppo CDP di intraprendere ilLa Certificazione, erogata da un ente indipendente, attesta che un’organizzazione sia inclusiva e rispettosa della parità di genere rispetto a sei ambiti: cultura e strategia, governance, processi Human Resources, opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda, equità remunerativa per genere, tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro.Rispetto agli obiettivi prefissati, alcuni risultati per un’organizzazione più inclusiva e attenta alle diversità sono stati già raggiunti: le donne assunte sono salite dal 37% del dicembre 2021 al 48% del dicembre 2022 e quelle in posizioni apicali sono aumentate dal 23% al 25%. È migliorata anche la presenza di giovani sotto iUn impegno che31 dicembre 2022 il 100% dei dipendenti aveva completato almeno un corso sul tema della