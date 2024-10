Private debt, Carbonara (CDP): impegnati come anchor investor per attirare nuovi investitori

(Teleborsa) -e intende continuare a partecipare alle varie iniziative, "sia proponendo nuove iniziative e strutture anche con innovazione finanziaria, sia cercando di fare sempre di più un ruolo di anchor investor per attrarre ulteriori investitori italiani ed esteri". Lo ha affermatoCDP, durante la presentazione dei dati semestrali realizzata da AIFI (Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt) in collaborazione con Deloitte e CDP.Sonodi CDP nel mercato della finanza alternativa: basket bond e minibond standalone; acceleratori e Capital Structure Advisory; fondi di credito diversificati e turnaround.Sul primo fronte, Carbonara ha spiegato che "CDP supporta lo sviluppo di asset class innovative come le operazioni di cartolarizzazione di minibond (i cosiddetti Basket bond) o tramite sottoscrizione diretta di minibond standalone, con il ruolo di Anchor Investor", mentre sulla linea di azione "CDP supporta fondi che possono originare operazioni anche in sinergia con il sistema bancario tipicamente su durate medio-lunghe", con la dimensione degli interventi che "si caratterizza perè molto simile a quello bancario".NelCDP ha operato consia su fondi di credito che di turnaround, a supporto di quattro iniziative, mentre ha sottoscritto sei iniziative per 185 milioni di euro."Negli ultimi anni il ticket medio dei nostri interventi si è abbassato molto, anche con interventi di qualche milione di euro, e ciò anche nell'ottica di", ha sottolineato Carbonara.