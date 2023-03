Nord Stream, Kiev: "non c'entriamo nulla con il sabotaggio"

(Teleborsa) -: sarebbe un bel complimento per i nostri servizi speciali ma quando si concluderanno le indagini si vedrà che l'Ucraina non ha nulla a che fare con tutto ciò". E' quanto precisa il Ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov, a Stoccolma per il consiglio difesa informale dell'Ue.Sulla vicenda è intervenuta ancheLe notizie dei media sugli attacchi al gasdotto Nord Stream sono uno sforzo coordinato per sviare l'attenzione e il Cremlino è perplesso su come i funzionari statunitensi possano supporre qualsiasi cosa sugli attacchi senza un'indagine, ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, all'agenzia di stampa russa RIA Novosti.. È evidente che si tratta di un'operazione coordinata per riempire i media", ha detto Peskov riferendosi alle notizie pubblicate ieri dal New York Times e da alcuni media tedeschi. "Come possono i funzionari americani supporre qualcosa senza un'indagine?", ha aggiunto sottolineando che i Paesi azionisti di Nord Stream dovrebbero insistere su un'indagine urgente e trasparente. "Non siamo ancora ammessi alle indagini. Solo pochi giorni fa abbiamo ricevuto note in merito da parte di danesi e svedesi", ha concluso: "ul campo continua la durissima battaglia per la conquista di Bakhmut. Secondo la Wagner le forze russe hanno preso il pieno controllo della parte orientale della città. "Tutto a est del fiume Bakhmutka è completamente sotto il controllo della Wagner", ha affermato sul suo canale Telegram il fondatore del gruppo mercenario