Trump sente Putin: tregua non "immediata" ma "possibile"

(Teleborsa) - Fra, con la mediazione degli Stati Uniti, si parla dell'avvio di. Dopo una telefonata di circa due ore fra il Presidente americanoed il leader russo, l'annuncio che Russia ed Ucraina inizieranno a" una tregua, ma nulla si dice a proposito di quel cessate il fuoco immediato di trenta giorni chiesto a gran voce da Stati Uniti ed Europa."Ho appena concluso la miacon il Presidente russo Vladimir Putin. Credo sia. Russia e Ucraina avvieranno immediatamente i negoziati per un cessate il fuoco e, soprattutto, per la fine della guerra", ha spiegato il leader statunitense, che parla di una, come è logico che sia, perché conoscono dettagli di una trattativa di cui nessun altro sarebbe a conoscenza", ha aggiunto Trump, anche se qualcuno ha voluto vedere in questa affermazione un segnale di un pA nella trattativa."Laquando questo catastrofico 'bagno di sangue' sarà finito, e sono d'accordo. C'è un'enorme opportunità per la Russia di creare enormi quantità di posti di lavoro e ricchezza. Il suo potenziale è illimitato", ha sottolineato il leader USA.- ha aggiunto - "in termini di scambi commerciali, a seguito del processo di ricostruzione del suo Paese".Il leader russo si è detto disposto ad a lavorare su un memorandum per un "possibile trattato di pace futuro", che contengama ha avvertito che "i che soddisfino ambedue le parti" edche hanno portato alla guerra. Per parte sua il presidente ucraino Voldymyr Zelensky si è detto pronto a studiare l'offerta russa su un possibile memorandum, ma ha precisato che "non si ritirerà dalle zone sotto il suo controllo, come chiesto dalla Russia nel corso delle trattative ad Istanbul.La telefonata con Putin è stata seguita da unacon il Presidente ucrainoe con la Presidente della Commissione Europea, il Presidente francese, la Premier italiana, il Cancelliere tedescoed il Presidente finlandeseha dichiarato di essere moltofra Russia e Ucraina. Una proposta che - secondo una nota di Palazzo Chigi - "è stata considerata positivamente"."L’Italia è pronta a fare la sua parte per facilitare i contatti e lavorare per la pace", ha aggiunto la Premier Giorgia Meloni.