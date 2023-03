Azimut, utile 2022 in calo per difficoltà mercati. Dividendo di 1,30 euro

Azimut

(Teleborsa) -, gruppo attivo nel risparmio gestito e incluso nel FTSE MIB, ha chiuso il 2022 conpari a 1.287 milioni di euro nel 2022, in calo dai 1.449 milioni nel 2021, che era stato sostenuto da un andamento particolarmente positivo dei mercati finanziari. Leammontano a 1.098 milioni di euro (rispetto a 966 milioni nel 2021), in aumento del 14% grazie alla crescita dei Total Assets e l’introduzione del nuovo pricing a partire da aprile scorso.L'ammonta a 402,3 milioni di euro (605 milioni nel 2021), superando l'obiettivo fissato per l'anno nonostante il minor contributo delle commissioni di performance rispetto all'anno precedente e l'aumento dell'aliquota fiscale nel 2022."Abbiamo iniziato il ventesimo anno dalla quotazione di Azimut in Borsa. Anche il 2022 si è chiusoall'inizio del periodo - ha commentato il- I nostri clienti hanno beneficiato di una performance netta superiore a quella dei concorrenti del +2,8% nell'anno (performance media ponderata paragonata all’indice dei fondi comuni italiani). La nostra raccolta netta nel 2022 è stata di 8,5 miliardi di euro (superiore all’obiettivo di 6 - 8 miliardi di euro dichiarato ad inizio anno)".Azimut ha registrato unanel 2022 pari a 8,5 miliardi, di cui circa la metà (4,3 miliardi) è stata indirizzata in prodotti di risparmio gestito. Ilsi attesta a 79 miliardi al 31 dicembre 2022 e scontano l'effetto del de-consolidamento di Sanctuary (2021: 83,2 miliardi, ovvero 77 miliardi al netto dell'aggiustamento pro-rata di Sanctuary).Iloggi rappresenta il 42% del patrimonio complessivo. Nel segmento deiAzimut ha continuato il suo percorso di forte crescita con gli AuM che hanno raggiunto i 6,5 miliardi a dicembre 2022 (>10x rispetto all’inizio del 2020), che equivale al 12% delle masse gestite.Il CdA ha proposto undi 1,30 euro per azione, che equivale ad un dividend yield del 5,8%. Confermati gli obiettivi (in condizioni di mercato normali): per il 2023 450 milioni di utile netto e 6-8 miliardi di raccolta netta; per il 2024 500 milioni di utile e 15% masse gestite nei Private Markets.