Azimut diventa socio di maggioranza di HighPost Capital. Ai fondatori incarichi strategici

Azimut

(Teleborsa) -, gruppo attivo nel risparmio gestito e incluso nel FTSE MIB, ha concluso un accordo (attraverso la controllata Azimut Alternative Capital, AACP) per, raggiungendo così una quota di controllo. Questa mossa riflette l'impegno di entrambi i gruppi di rafforzare la collaborazione e di sviluppare ulteriormente la partnership di successo instaurata fin dalla nascita di HP.HighPost è stata, beneficiando delle ampie competenze di Moross nel private equity combinate con l'esperienza ed il network della famiglia Bezos nel settore dei beni di consumo a livello globale. HighPost gestisce al momentoattraverso due strategie principali: un fondo di private equity buyout, HighPost I, e un fondo di venture capital incentrato sui settori consumer e technology, HIPstr I.Nell'ambito dell'accordo, David Moross oltre a continuare a ricoprire il ruolo di CEO di HighPost, assumerà anche la carica di Senior Advisor di AACP. Mark Bezos, cofondatore e membro di diversi consigli e comitati di HighPost, assumerà inoltre il ruolo di, la sub-holding statunitense del Gruppo, che gestisce circa 50 miliardi di dollari di AUM.L'operazione prevede che Azimut raggiunga una quota del 56% di HighPost attraverso una, fornendo insieme ai soci fondatori, risorse per finanziare la crescita nel medio-lungo periodo. Il 50% dell'investimento secondario sarà corrisposto in azioni di Azimut Holding, consentendo ai fondatori di High Post, David Moross e Mark Bezos, di incrementare la loro partecipazione azionaria in Azimut. L'accordo prevede anche opzioni put/call e il completamento dell'operazione è soggetto ad alcune consuete condizioni sospensive."Questo accordo rappresenta un'evoluzione naturale e strategica della nostra partnership con David e Mark - ha commentato- Siamo stati coinvolti in HighPost sin dalla sua nascita, con un numero significativo di nostri clienti investiti nei loro fondi, pertanto rafforzare la relazione in questa fase è un passaggio logico, oltre che una testimonianza della piena condivisione degli obiettivi. Siamo inoltre entusiasti di accogliere David e Mark nei loro nuovi ruoli all'interno del Gruppo Azimut. Siamo certi che, insieme, continueremo a generare risultati sia per HighPost che per Azimut, in questo nuovo ed entusiasmante capitolo. L'operazione ribadisce l'impegno di Azimut nel crescere nel settore degli investimenti alternativi, che ora può contare su un team di professionisti d'eccellenza con una profonda conoscenza dei mercati statunitensi del Private Equity e del Venture Capital".