Pierrel vola all'indomani dei conti

Pierrel

FTSE Italia All-Share

Gruppo attivo nel settore farmaceutico

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 10,96%.A fare da assist alle azioni, contribuiscono i risultati di bilancio , annunciati la vigilia, che hanno visto il ritorno in utile per 1,4 milioni di euro nel 2022 per il provider globale dell'industria farmaceutica, quotato su Euronext Milan."L'azienda - ha commentato l'AD Fulvio Citaredo - viene ben rappresentata dal progetto di bilancio al 31 dicembre 2022 i cui positivi valori patrimoniali e economico-finanziari, unitamente ai principali indicatori di performance, anch'essi tutti positivi, sono il frutto di tanti anni in cui abbiamo pianificato e realizzato diversi progetti di efficientamento aziendale, che hanno riguardato tutte le aree di business della società e tutti finalizzati al raggiungimento e al mantenimento di obiettivi di medio-lungo termine".Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alrispetto all'indice di riferimento.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,1918 Euro. Prima resistenza a 0,2043. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,1871.