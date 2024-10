Tonici i mercati europei. A Piazza Affari brilla il lusso

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Brunello Cucinelli

Moncler

Iveco

Stellantis

Enel

Inwit

Banco BPM

Recordati

Ferragamo

Tinexta

Technoprobe

OVS

Digital Value

(Teleborsa) -, il giorno dopo che la BCE ha tagliato i tassi di interesse. Gli investitori ora restano concentrati sulle prossime mosse della banca centrale europea in vista della riunione di dicembre. Intanto continuano le trimestrali sia in Europa che in America; da segnalare i conti di Netflix risultati sopra le aspettative degli analisti.Sulla stessa scia rialzista il, in attesa dei rating di Fitch e S&P da cui non sono attesi cambiamenti. A Piazza Affari brillano i titoli del comparto lusso, spinti dalle trimestrali annunciate nei giorni scorsi.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,084. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.708,1 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,49%.Torna a scendere lo, attestandosi a +118 punti base, con un calo di 4 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,36%.poco mossoche mostra un +0,1%; tentennache lima lo 0,31%; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,46%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,23%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 37.293 punti.di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 4,72%.Brilla, con un forte incremento (+4,29%).Ottima performance per, che registra un progresso del 4,22%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,48%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,00%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,82%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,68%.Tentenna, che cede lo 0,55%.del FTSE MidCap,(+5,76%),(+4,73%),(+4,40%) e(+3,15%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,04%.