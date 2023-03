Leonardo, BofA aumenta target price e conferma Buy

Bank of America

Leonardo

Moody's

(Teleborsa) -(BofA) ha aumentato ilsu, big italiano della difesa, a(da 11,3 euro), confermando la". Gli analisti hanno sottolineato che la società ha riportato una solida serie di risultati nel quarto trimestre del 2022, ben superiore alle attese su ordini ed EBITA.Il dato più saliente, secondo BofA, è stata la, che al punto medio dell'EBITA implica una leggera espansione dei margini rispetto al FY22. "Considerate le preoccupazioni degli investitori per le pressioni inflazionistiche e la potenziale compressione dei margini per quest'anno, riteniamo che ciò siae un segnale che le cose si stanno muovendo nella giusta direzione", si legge in una nota.Nell'affrontare l'impiego della liquidità, Leonardo ha ribadito che larimane la priorità chiave (guidance sul debito netto per il FY23 a 2,6 miliardi di euro, contro 3 miliardi nel FY22). "Dato che Leonardo è giàper Fitch, prevediamo che ottenere lo stesso rating dae S&P sia uno dei focus principali di quest'anno", viene sottolineato.