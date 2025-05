Telecom Italia, BofA alza target price e conferma Buy

Bank of America

Telecom Italia

risparmio

(Teleborsa) -(BofA) ha incrementato ilsu, colosso italiano delle telecomunicazioni, aper azione (dai precedenti 0,40 euro), confermando la" sul titolo. Il TP sulleè stato alzato a 0,54 euro.Gli analisti scrivono che le azioni ordinarie/risparmio di Telecom Italia sono aumentate rispettivamente del 47% e del 38% da inizio anno, posizionandosi tra i migliori del settore. Tuttavia, la loro analisi mostra che il re-rating può essere attribuito in parti uguali all'e all'impatto delladi consensus, in quanto Telecom Italia guida al ribasso e ottimizza il debito.In altre parole, non c'è stato alcun re-rating che riflettesse un'opzionalità di upside sostanziale, nonostante: 1) unadi 1 miliardo di euro, anch'esso previsto in anticipo, 2) ulteriorisu un accordo Fibercop/Open Fiber che potrebbe concretizzare un earnout di 2,5 miliardi di euro e 3) molteplicidel mercato, con un potenziale di rialzo azionario di Telecom Italia vicino ai 2 miliardi di euro in caso di una riparazione dei prezzi della telefonia mobile di appena 1 euro al mese. Secondo BofA, Telecom Italia rimane sostanzialmente sottovalutata e ha ancora molto da guadagnare.