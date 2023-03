PNRR, Comuni del Sud pronti a cogliere l'opportunità ma frenati da complessità bandi

(Teleborsa) -, ma giudicano, molto più delle municipalità del Centro-Nord. E' quanto emerge dallo studio "I Comuni alla prova del PNRR" di, curato da Serenella Caravella, Carmelo Petraglia e Gaetano Vecchione e pubblicato sull’ultimo numero di Informazioni SVIMEZ.Il report rileva che, fra i Comuni con meno di 30.000 abitanti, risulta una, ma un tasso di aggiudicazione è più contenuto. Questo perché sono di più ila partecipazione ai bandi del PNRR:contro il 57% dei Comuni del Centro-Nord.Tra i fattori che hanno generato criticità viene segnalata: oltre il 40% dei Comuni ha avuto necessità di ricorrere aper la partecipazione ai bandi. Dalla survey risulta anche una buona propensione dei Comuni meridionali a stringere partnership allo scopo di aderire ai bandi: il 43% dichiara di averlimitrofi.C'è da tener conto che larispetto alla media dei Comuni italiani. Le nuove stime SVIMEZ sui tempi di realizzazione delle infrastrutture sociali confermano il gap di capacità realizzativa delle amministrazioni comunali del Mezzogiorno, che impieganoun’infrastruttura sociale, nove mesi in più della media italiana, un anno e mezzo in più dei Comuni del Nord-Ovest.Leal Sud sono quelle con. I ritardi si accumulano soprattutto nelledi affidamento dei lavori, rallentate dallein particolar modo nei piccoli Comuni. La percentuale di personale under 40 dei Comuni è solo del 4,8% nel Mezzogiorno (10,2% nel Centro-Nord); solo il 21,2% dei dipendenti comunali del Mezzogiorno è laureato (28,9% del Centro-Nord).Per scongiurare il rischio di non realizzare gli investimenti del PNRR nei tempi previsti èelle amministrazioni comunali. Ildel febbraio 2023 abbia dato priorità alle azioni di semplificazione delle procedure. In materia di risorse umane, il Governo è intervenuto opportunamente per favorire lanelle amministrazioni centrali e locali. Uno dei fronti su cui invece occorre intervenire è quello del rafforzamento degli organici, soprattutto per gli enti territoriali, per i quali le misure si sono limitate, per ora, a consentire nuovi inserimenti di dirigenti.Lesono rivelate soprattutto da un dato:per ridurre i divari territoriali.