Enel, Cattaneo: miglior risultato di sempre, pronti a cogliere opportunità

Enel

(Teleborsa) -". E' quanto affermato dal, aprendo la conference call con gli analisti, per la presentazione die numeri del primo trimestre.I risultati ottenuti - ha detto il manager - sonoche ha consentito di raggiungere "l'efficienza in ogni paese" ed ha consentito di "migliorare la visibilità sulla evoluzione futura".ll'ultimo capital market day", ha ribadito Cattaneo, mentre dalle slide emerge che circa il 90% dell'EBITDA cumulato 2025-2027 è già assicurato.Il CEO ha aggiunto che ilche in passato e. "Opportunità di mercato stanno emergendo - ha spiegato - e con la nostra solida flessibilità finanziaria siamo pronti a coglierle"."Il nostro approccio concreto - ha concluso - porta a risultati solidi e prevedibili sia sui KPI operativi che sulle performance finanziarie, la redditività del gruppo continua a essere forte".