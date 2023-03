SVB: Bafin congela filiale tedesca, ma non di rilevanza sistemica

(Teleborsa) - L'autorità di vigilanza finanziaria tedesca () ha, vietando all'istituto dismissioni e pagamenti, poiché "rischia di non essere in grado di adempiere ai propri obblighi nei confronti dei creditori". Lo si legge in una nota, dove viene sottolineato che le misure di BaFin sono immediatamente esecutive ma non ancora definitive.L'autorità afferma che Silicon Valley Bank Germany Branch "" e che i problemi della filiale tedesca della Silicon Valley Bank "finanziaria". Secondo il bilancio dell'istituto al 31 dicembre 2022, il patrimonio totale dell'istituto con sede a Francoforte sul Meno ammontava a 789,2 milioni di euro.La Silicon Valley Bank Germany Branch è domiciliata in Germania dal 30 maggio 2018 ein Germania. La filiale tedesca della Silicon Valley Bankin Germania. La moratoria non influirà quindi sul sistema di garanzia dei depositi della Germania.