Banca Passadore, utile primo trimestre aumenta a 22,6 milioni di euro

(Teleborsa) -, banca privata indipendente con sede a Genova e 25 filiali in Italia, ha chiuso ilcon depositi in crescita dell'11,4% e gli impieghi operativi del 3,7%; i titoli in deposito aumentano dell'8,7%. L'del trimestre aumenta a 22,6 milioni di euro (+4% rispetto a quello dell'analogo periodo dell'anno precedente) e determina un RoE superiore al 20%. L'indice CET1 sale oltre il 20,5% e il NPL ratio si conferma allo 0,9%.L'ha approvato il2024, il migliore della storia della Banca (utile di 90,1 milioni di euro). Il riparto dell'utile prevede significativi accantonamenti a riserva e undi 1,50 euro per azione, in aumento (+20%) rispetto all'anno precedente.Come previsto nel nuovo Piano Strategico 2025-2027, nel quadro delle iniziative di espansione territoriale la Banca ha valutato favorevolmente le opportunità esistenti per la Banca nell'area di; entro l'estate sarà operativa una nuova filiale nel capoluogo emiliano situata in un prestigioso palazzo affacciato su Piazza Maggiore.Il 13 giugno, dopo un'imponente opera di ristrutturazione durata 3 anni, si terrà l'inaugurazione del rinnovato palazzo della sede diche verrà presentato agli Azionisti della Banca con un evento dedicato.