L'Indice del settore telecomunicazioni interrompe la serie di tre ribassi consecutivi (+2,49%)

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che sorpassa l', in lieve salita, con un guadagno di 2,05 punti.Intanto l'ha guadagnato il 2,49%, dopo un inizio di giornata a 9.802,96.Tra le azioni italiane adel comparto telecomunicazioni, risultato positivo per, che lievita del 2,93%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile del 2,15% sui valori precedenti.Tra le medie imprese quotate sul, modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dell'1,44%.Tra ledi Piazza Affari, apprezzabile rialzo per, in guadagno del 3,70% sui valori precedenti.