Sesa, upgrade di Kepler a Buy con target price in rialzo

Sesa

(Teleborsa) - Kepler hasu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese,per azione (da 135 euro). La revisione del giudizio arriva dopo che la società ha comunicato risultati in forte crescita per i primi 9 mesi dell'esercizio e ha migliorato la guidance.L'upgrade tiene conto dell'andamento negativo dei prezzi da quando gli analisti hanno avviato la copertura a febbraio (-11%) e delle migliori prospettive fornite dal management per il 2023-24 (crescita EBITDA +15/20%). Lesono state alzate in media del 9% (2022 invariato)."Data la sua posizione di leader di mercato, riteniamo che Sesa sianel processo di trasformazione digitale in Italia e dal ruolo sempre più importante che i distributori a valore aggiunto svolgono nella catena del valore IT a causa della crescente complessità delle offerte IT", afferma Kepler.