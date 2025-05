Lottomatica, Kepler Cheuvreux alza target price e conferma Buy

Lottomatica

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha incrementato aper azione (dai precedenti 22 euro) ilsu, gruppo quotato su Euronext Milan e il maggiore operatore del mercato italiano dei giochi, confermando la" sul titolo visto l'upside potenziale del 17%.Per il 2026, gli analisti hanno leggermente aumentato la stima di EBITDA a 970 milioni di euro, riflettendo la revisione al rialzo degli obiettivi di sinergia PWO . "L'azienda sta- si legge nella ricerca - Tra i principali catalizzatori del secondo semestre figurano la migrazione della piattaforma PWO e i potenziali guadagni di quota di mercato derivanti dal nuovo schema di licenze online".L'aumento del TP riflette principalmente l'impatto previsto del riacquisto di azioni proprie. Senza importanti M&A, Kepler stima che Lottomatica potrebbedi mercato annualmente dal 2026 in poi, rafforzando ulteriormente il caso di investimento."Nel complesso, continuiamo a considerare il settore del gioco come un settore resiliente e difensivo in periodi di incertezza macroeconomica - viene sottolineato - Lottomatica, con un rapporto prezzo/utili (PE) di 10,7 volte nel 2026 rispetto a 12 volte quello dei competitor".