Retribuzioni in crescita nel 2022 ma non compensano inflazione

(Teleborsa) -, registrando undopo il calo registrato nell’anno precedente a seguito delle agevolazioni contributive post pandemia. La crescita si concentra- poiché il settore deiregistra una lieve diminuzione (In crescita lache risulta in aumento sia nell’industria (+1,1%) sia nei servizi (+0,1%), ma crescono anche glicon un incremento nell’industria (+1,4%) ed un calo nei servizi (-0,5%).Le, nella media del 2022, sono aumentate delrispetto all’anno precedente, registrando una crescita più marcata di quella della media 2021 (+0,7%). Tale variazione riflette l’erogazione deglirelativi ai rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021 dei(settori B-N), le retribuzioni contrattuali di cassa aumentano, sintesi dell'aumento del +1,6% nel comparto industriale e del +0,4% in quello dei servizi di mercato.ecord registrata nella media del 2022 (Ipca +8,7%)sia delle retribuzioni contrattuali sia delle retribuzioni di fatto per Ula.