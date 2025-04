Retribuzioni contrattuali ancora su: si riduce gap potere d'acquisto

(Teleborsa) - Nel primo trimestre del 2025, le, consentendo undelle famiglie, più ampio nel settore privato e decisamente più contenuto in quello pubblico. Tuttavia, il(2022-2023) rimaneper il totale dell'economia (-8% rispetto a gennaio 2021), dopo aver registrato perdite inferiori alla media in agricoltura e nell’industria e più ampie nei servizi privati e nella pubblica amministrazione.E' quanto emerge dall'ultimosulle Retribuzioni contrattuali, da cui emerge che la retribuzione oraria media nel 1° trimestre 2025 è cresciuta del 3,9% rispetto allo stesso periodo del 2024.Nel solo, l'indice delle retribuzioni contrattuali orarie segna un(+4,9% per i dipendenti dell’industria, +4,3% per quelli dei servizi privati e +1,7% per i lavoratori della pubblica amministrazione). I settori che presentano gli aumenti tendenziali più elevati sono:(+7,8%),(+6,3%) e(+6,1%). L’incremento è invece nullo per farmacie private, telecomunicazioni, regioni e autonomie locali e servizio sanitario nazionaleGrazie ai rinnovi registrati nei primi tre mesi dell’anno, alla fine di marzo,sono ancorasono stati: logistica, servizi socio assistenziali-Uneba, ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici non economici, edilizia, energia elettrica, autoferrotranvieri e Rai. A fine marzo 2025, i contratti in attesa di rinnovo sono 35 e coinvolgono circa 6,2 milioni di dipendenti, il 47,3% del totale.Ilper i lavoratori con contratto scaduto, tra marzo 2024 e marzo 2025, è, mentre per il totale dei dipendenti aumenta da 10,1 a 10,9 mesi.Alla fine di marzo 2025, inazionali in vigore per la parte economica riguardano il– circa 6,9 milioni – e corrispondono al 50,7% del monte retributivo complessivo.