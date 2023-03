Riforma pensioni in Francia: Macron "scavalca" il Parlamento (e ora rischia)

(Teleborsa) - Non si fermano le proteste indopo la decisione del governo di ricorrereper approvare la contestatissima riforma delle pensioni che di fatto alza l’età pensionistica daA far salire l'asticella della tensione - già alta - la mossa (secondo molti a sorpresa) del presidenteche ha "scavalcato" il Parlamento.Nella giornata di ieri, l'Assemblea Nazionale avrebbe dovuto votare il via libera decisivo per il provvedimento. Ma il presidente francese, temendo di non avere i numeri, ha deciso di porre la questione di fiducia sulla riforma, approvando il provvedimento senza il voto dei deputati.: così il presidente francese, intervenendo in consiglio dei ministri, avrebbe giustificato la decisione di ricorrere all'articolo 49,3 della costituzione. Questa mattina oltresulla tangenziale bloccando il traffico e costringendo gli automobilisti a procedere a passo d'uomo. Ieri, notte di scontriCon la scelta del governo di porre la questione di fiducia, la riforma delle pensioni, dunque,A patto che le mozioni di censura che saranno presentate entro 24 ore e discusse nella giornata di lunedì, non raccolgano la maggioranza dei voti.Se la mozione di censura fosse maggioritaria, infatti, il governo di Elisabeth Borne sarebbe battuto e Macron dovrebbe nominare un nuovo primo ministro e un nuovo esecutivo., ha più volte ribadito lache difende la riforma.- ha ammesso -