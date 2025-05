Da premierato a separazione carriere: Governo accelera, ira opposizioni

(Teleborsa) - Blindare alcuni: Governo e maggioranza fissano il timing prima della tradizionale pausa estiva.Tre in particolare i dossier: riforma costituzionale sul( particolarmente a cuore a FdI), riforma costituzionale sulla(sulla quale è in pressing FI) e il - contestatissimo da opposizioni e associazioni -decreto Sicurezza, sul quale spinge la Lega con le opposizioni che denunciano "la spartizione" .E proprio sul, dopo la fiducia alla Camera, è altamente probabile che il Governo giochi la stessa carta anche al Senato; "C'è una mortificazione non solo del Parlamento ma anche dell'esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini", dice il capogruppo dem in Affari costituzionali, Andrea Giorgis.dell'esame" di "provvedimenti importanti come le modifiche alla Costituzione".