Lufthansa

(Teleborsa) -si appresta ad avviare le attività operative nuova compagnia aerea regionale City Airlines, che avrà base a Monaco di Baviera.L’esordio è previsto per la tarda primavera - inizio estate.L’apertura delle rotte, che saranno di corto e medio raggio, è accompagnato dallo slogan “Take off to Europe!”. La flotta sarà composta interamente da aeromobili Airbus di ultima generazione.