Airbus, Malaysia Airlines ordina 20 ulteriori widebody A330neo

Airbus

(Teleborsa) -, colosso europeo dell'aviazione, ha comunicato che Malaysia Aviation Group (MAG), la casa madre del vettore nazionale, ha siglato un. Con questa nuova commessa la futura flotta A330neo di Malaysia Airlines raddoppierà, raggiungendo un totale di 40 aeromobili.MAG ha selezionato per la prima volta l'A330neo nel 2022 nell'ambito del, con un impegno iniziale per 20 aeromobili, quattro dei quali sono già stati consegnati. Gli A330neo sono già in servizio sulle rotte da Kuala Lumpur verso Melbourne, Auckland e Bali.Equipaggiato con i più recenti motori Rolls-Royce Trent 7000, l'A330-900 è in grado di coprire unasenza scalo. Alla fine di maggio 2025 la Famiglia A330 aveva registrato oltre 1.800 ordini fermi da parte di più di 130 clienti in tutto il mondo.