Germania, peggiorano aspettative: indice ZEW a picco

(Teleborsa) -. L'indice anticipatore si è portato infatti a -punti di febbraio.Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, èdegli analisti che stimavano una deeterioramento dlel'indicatore sinoRisultano peròche si portano a +13 punti da -45,1 punti, contro attese per un livello di -44,3 punti."I mercati finanziari internazionali sono sotto forte pressione. Questo alto livello di incertezza si riflette anche nell'indicatore ZEW", spiega il presidente dello ZEW, il professor, agigungendo "la valutazione dell'andamento degli utili delle banche è notevolmente peggiorata, pur rimanendo ancora leggermente positiva. Anche le stime per il settore assicurativo sono diminuite in modo significativo".IN peggioramento anche l'indice delche passa ada 29,7, risultando