Germania, indice GFK maggio migliora a -20,6 punti

(Teleborsa) - Attesa in miglioramento ladeinel mese di. L', in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia un valore pari a -20,6 punti, rispetto al -24,3 di aprile (dato rivisto da un preliminare di -24,5). Gli analisti stimavano un peggioramento del sentiment fino a -25,6 punti.Migliorano le aspettative sulla, con l'indicatore che sale di 0,3 punti a quota 7,2 punti. Aumenta di 3,3 punti l'indicatore sullache si attesta a -4,9 punti. Quello sullesale di 7,4 punti e si posiziona a 4,3 punti."Il riallineamento della politica commerciale dell'amministrazione statunitense, iniziato con l'annuncio di forti aumenti tariffari poco prima dell'inizio dell'indagine all'inizio di aprile, a quanto pare non ha ancora avuto effetti duraturi sul sentiment dei consumatori in Germania. Eventuali effetti negativi saranno probabilmente mitigati dalla conclusione positiva dei negoziati di coalizione e dall'imminente formazione di un governo pienamente operativo", spiega, esperto di consumatori presso il NIM."Al momento, per iè chiaramente più importante che un governo venga formato rapidamente. Di conseguenza, un fattore chiave della precedente incertezza ha perso importanza e la propensione al risparmio è diminuita di conseguenza. Sappiamo dalle nostre analisi approfondite che l'incertezza è una delle ragioni principali dell'elevata propensione al risparmio. Resta da vedere se il calo del risparmio continuerà nei prossimi mesi e dipenderà certamente anche dall'evoluzione deltra glie il resto del mondo", ha aggiunto.