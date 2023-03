Inwit in pole nel FTSE MIB, voci OPA spingono titolo

Inwit

società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche

FTSE MIB

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per, in guadagno del 3,80% sui valori precedenti.A fare da assist alle azioni contribuiscono rumor secondo cui la società è nel mirino di qualche fondo a partire da Ardian. Il fondo francese starebbe sondando con JP Morgan la possibilità di procedere con un'operazione di take private.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dellapiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 11,9 Euro e primo supporto individuato a 11,59. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 12,21.