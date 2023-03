MPS, la presidente Patrizia Grieco si dimette per nuovo incarico

MPS

Anima

(Teleborsa) -ha comunicato che laa far data dal 26 marzo 2023 per l'assunzione di un nuovo incarico in altra società quotata, ovvero la presidenza di. Lo scorso gennaio era già stata resa nota l'indisponibilità di Grieco al rinnovo del proprio mandato.La presidente, si legge in una nota "ringrazia tutti i dipendenti della banca, l'amministratore delegato, i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, per l'intensa esperienza professionale e umana e, soprattutto, per i, formulando i migliori auspici per un futuro pieno di successi".