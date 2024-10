MPS sale in Borsa dopo indiscrezioni su cordata imprenditori per quota MEF

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) -svetta sul FTSE MIB dopo che La Stampa ha scritto che il, guidato dal presidente di Banca Finint e della società di gestione dell'aeroporto di Venezia, e a un partner commerciale, che acquisterà una quota di minoranza significativa ma senza avere diritti di governance.Secondo il quotidiano, l'obiettivo del Tesoro è tenere le carte coperte fino alledi novembre, quando si andrà alla urne per scegliere i governatori di Emilia Romagna, Liguria e Umbria. L'idea sarebbe quella di, il veicolo che ha raccolto 1 miliardo di euro da investire in Netco, lo spin off della rete, a fianco die MEF.Tra i primi soggetti contattati da Marchi, scrive La Stampa, ci sarebbe l', la cassa dei medici e dei dentisti, e, il numero uno del colosso dei trasporti marittimi MSC. L'obiettivo sarebbe quello di raccogliere 500-750 milioni di euro: una cifra che ai prezzi attuale vale tra il 7,5 e l'11,5% di MPS.. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 5,343 e successiva a 5,445. Supporto a 5,241.