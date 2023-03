Technoprobe Equita conferma "Hold" e alza target price

Technoprobe

Technoprobe

(Teleborsa) - Debole la giornata per, che passa di mano con un calo dello 0,28% allineandosi alla debolezza del mercato colpito da vendite generalizzate.Gli analisti di Equita hanno confermato il giudizio a "Hold" e allo stesso tempo hanno alzato del 3% il target price portandolo a 7 euro. Il prezzo obiettivo si confronta con i 6,41 euro delle attuali quotazioni.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,9%, rispetto a +0,83% del).La situazione di medio periodo diresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 6,563 Euro. Supporto visto a quota 6,333. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 6,793.