eVISO, TP ICAP Midcap alza target price e conferma Hold

eVISO

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato il(aper azione da 10,8 euro, upside del 10%) e confermato la) su, società quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale per il trading delle commodities fisiche.Gli analisti scrivono che, nonostante la stagionalità del primo trimestre dell'anno (il terzo trimestre di eVISO), la società ha registratoin linea con le aspettative.Dopo il declassamento di marzo 2025 e le revisioni delle stime, "avevamo bisogno di maggiore visibilità sulla sostenibilità della crescita per confermare l'ambiziosa performance prevista per l'anno. La crescita registrata è in linea con le previsioni e prosegue sulla strada giusta, rafforzando la visibilità delle nostre ipotesi. Il", si legge nella ricerca.